В Днепропетровской области ночью сбили вражескую ракету
Киев • УНН
Ночью в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. В результате была успешно сбита вражеская ракета.
В Днепропетровской области ночью работала противовоздушная оборона, сбита вражеская ракета, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Ночью в области работала ПВО. Сбили вражескую ракету
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