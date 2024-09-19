В Днепропетровской области ночью сбили вражескую ракету

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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

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Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
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Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

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Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
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Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

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Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии
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Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии

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Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине
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Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине

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Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
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Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

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«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
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«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

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"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
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Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы
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Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепропетровской области ночью сбили вражескую ракету

В Днепропетровской области ночью сбили вражескую ракету

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 05:55  •  8501 просмотра

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Ночью в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. В результате была успешно сбита вражеская ракета.

В Днепропетровской области ночью работала противовоздушная оборона, сбита вражеская ракета, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.  

Ночью в области работала ПВО. Сбили вражескую ракету

- сообщил Лысак.

Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-5919 сентября 2024, 05:31 • 9809 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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