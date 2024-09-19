На Дніпропетровщині вночі збили ворожу ракету
Київ • УНН
Вночі у Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. В результаті було успішно збито ворожу ракету.
У Дніпропетровській області вночі працювала протиповітряна оборона, збито ворожу ракету, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Уночі в області працювала ППО. Збили ворожу ракету
Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-5919.09.24, 08:31 • 21554 перегляди