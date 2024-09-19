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На Дніпропетровщині вночі збили ворожу ракету

На Дніпропетровщині вночі збили ворожу ракету

Київ • УНН

 • 13484 перегляди

Вночі у Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. В результаті було успішно збито ворожу ракету.

У Дніпропетровській області вночі працювала протиповітряна оборона, збито ворожу ракету, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.  

Уночі в області працювала ППО. Збили ворожу ракету

- повідомив Лисак.

Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-5919.09.24, 08:31 • 21554 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область

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