На Днепропетровщине аварийные отключения света из-за ночной атаки

В Днепропетровской области применены аварийные отключения света, а на Харьковщине в введены графики почасовых отключений из-за ночной атаки врага. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью россияне во время массированной комбинированной атаки ударили по энергетическим объектам.

Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

Энергетики создали два новых энергетических транзита чтобы заживить Харьков - "Укрэнерго"