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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 23936 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 143022 просмотра

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На "Десне" состоялся показ боевых и транспортных роботизированных платформ

На "Десне" состоялся показ боевых и транспортных роботизированных платформ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. На базе Учебного центра "Десна" им. князя Ярослава Мудрого, в Черниговской области, министр обороны Украины осмотрел боевые и транспортные роботизированные платформы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Детали

Как известно, боевые и транспортные роботизированные платформы от отечественных производителей, были разработаны по заказу Министерства обороны для нужд Вооруженных Силах Украины. Министр обороны Украины Андрей Таран ознакомился с разработками украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщается, во время практического выполнения задач, представленные платформы преодолевали препятствия на пересеченной местности с грузами, противостояли системам радиоэлектронной борьбы, выполняли учебно-боевые задачи и тому подобное.

Добавим

В сообщении значится, что в Министерстве обороне Украины на основании утвержденных Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины оперативно-тактических требований к наземным роботизированных комплексов разработано соответствующее тактико-техническое задание. Во время нынешнего показа наземных дронов, военные специалисты обратили внимание производителей на недостатки. Ожидается, что после доработки разработки одновременно по единой программе и методикам их оценки будут представлены на государственные испытания.

Украинские Национальные Новости

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