На “Десні” відбувся показ бойових та транспортних роботизованих платформ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На базі Навчального центру “Десна” ім. князя Ярослава Мудрого, що на Чернігівщині, міністр оборони України оглянув бойові та транспортні роботизовані платформи. Про це УНН повідомили у Міністерстві оборони України.
Деталі
Як відомо, бойові та транспортні роботизовані платформи від вітчизняних виробників, були розроблені на замовлення Міністерства оборони для потреб Збройні Сили України. Міністр оборони України Андрій Таран ознайомився із розробками українського оборонно-промислового комплексу.
Як повідомляється, під час практичного виконання завдань, представлені платформи долали перешкоди на пересіченій місцевості з вантажами, протистояли системам радіоелектронної боротьби, виконували навчально-бойові завдання тощо.
Додамо
У повідомленні зазначено, що у Міністерстві обороні України на підставі затверджених Головнокомандувачем Збройних Сил України оперативно-тактичних вимог до наземних роботизованих комплексів розроблено відповідне тактико-технічне завдання. Під час нинішнього показу наземних дронів, військові фахівці звернули увагу виробників на недоліки. Очікується, що після доопрацювання розробки одночасно за єдиною програмою і методиками їх оцінки будуть представлені на державні випробування.