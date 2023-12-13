На COP28 в Дубае одобрили компромиссный документ по "отказу" от ископаемого топлива

Страны-участницы во Всемирной климатической конференции, одобрили компромиссный текст, призывающий к постепенному отказу от ископаемого топлива, с целью избежать худших последствий изменения климата. Председательствующий на СОР28 Султан аль-Джабер назвал этот документ - "историческим решением", впрочем, по мнению представителей ряда стран и организаций, большой прорыв не состоялся.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rai News и Die Zeit.

Детали

В итоговом документе международное сообщество согласилось отказаться от ископаемых источников энергии, таких как как уголь, нефть и газ. Как пишут СМИ, находясь в поисках сложного компромисса между сторонами, которые больше всего выступают за постепенный отказ от ископаемого топлива (ЕС, представители малых островов и многих стран Латинской Америки), и странами-производителями, которые цепляются за свою экономическую модель, Султан Аль-Джабер попробовал новый подход. Он отметил "отказ от ископаемого топлива в энергетических системах", не указывая даты.

В нашем окончательном соглашении впервые в истории есть речь об ископаемом топливе - сказал глава COP28

Он назвал его "историческим".

Найденное решение вызвало также определённую критику. Например, в Международной организации по оказанию помощи World Vision отмечают, что итоговая декларация оставляет открытыми много лазеек. Говорят лишь о переходе на использование нефти, угля и газа к 2050 году, но страны-участницы не смогли договориться о четком выходе.

О том, что выход, который предлагали страны ЕС, не вошел полноценно в окончательный текст, говорят в Германии, хотя представители правительства ФРГ приветствовали соглашение в Дубае.

Этот текст является лишь началом для нас, как Европейского Союза, как Германии сказала федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок.

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Джоав Оканда, старший советник по вопросам климата гуманитарного проекта Christian Aid заявил, что хотя "забить гвоздь в гроб" не удалось, однако "грязной энергии наступает конец".

В тоже время, по словам Оканда, существует "зияющая дыра" в деньгах, необходимых для реального финансирования перехода от грязной к чистой энергии в развивающихся странах, - это означает, что переход будет происходить медленнее, чем нужно.

Представитель по вопросам климата США Джон Керри выразил удовлетворение и благодарность в связи с решением Всемирной климатической конференции отказаться от угля, нефти и газа - даже если его правительство хотело бы более чёткой формулировки в окончательном тексте. Но учитывая различные вызовы по всему миру, почти 200 государств объединились в духе многосторонности и попытались определить общее благо.

Это самое сложное в дипломатии. Это самое сложное в политике сказал Керри в среду, после завершения Всемирной климатической конференции.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, участники COP28 разошлись во мнениях относительно формулировок об отказе от от ископаемого топлива в итоговом заявлении.

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