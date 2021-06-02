На ЧМ по хоккею в Латвии начали пускать зрителей: на матч между Россией и Беларусью - пришел один зритель

КИЕВ. 2 июня. УНН. На матч проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею между сборными России и Беларуси, который состоялся 1 июня, были проданы лишь два билета, а на трибуне во время самой игры сидел только один болельщик, пишет УНН со ссылкой на спортивную прессу РФ.