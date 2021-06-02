На ЧС з хокею у Латвії почали пускати глядачів: на матч між Росією та Білоруссю - прийшов один глядач

Деталі

1 червня було першим днем, коли влада Латвії дозволила вболівальникам бути присутніми на матчах чемпіонату. У попередні дні матчі проводилися без глядачів.

Щоб потрапити на матч люди, які придбали квитки повинні надати цифровий сертифікат, що підтверджує недавно перенесений COVID-19 або наявність щеплення від нього — такі сертифікати в Латвії почали видавати 1 червня, в день матчу. За даними ЗМІ, саме через це на матч не пустили другого вболівальника, який купив квиток: він був з Естонії, і у нього був відсутній латвійський сертифікат.

Довідка

Максимально дозволеною кількістю глядачів на цей матч було 1058 осіб. Квитки на гру коштували 110 євро — раніше багато вболівальників скаржилися, що вважають таку ціну невиправдано високою на фоні діючих антіковідних обмежень і відсутності на ЧС зірок з НХЛ.

Матч Росія — Білорусь закінчився з рахунком 6:0. Завдяки перемозі Росія зайняла перше місце в своїй групі і тепер у чвертьфіналі зіграє з Канадою.

На матчі між Латвією і Німеччиною, що проходив одночасно, були присутні близько 800 уболівальників.