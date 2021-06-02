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На ЧС з хокею у Латвії почали пускати глядачів: на матч між Росією та Білоруссю - прийшов один глядач

Київ • УНН

 • 14671 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. На матч чемпіонату світу з хокею, який проходить в Ризі, між збірними Росії та Білорусі, який відбувся 1 червня, були продані лише два квитки, а на трибуні під час самої гри сидів тільки один уболівальник, пише УНН з посиланням на спортивну пресу РФ.

На ЧС з хокею у Латвії почали пускати глядачів: на матч між Росією та Білоруссю - прийшов один глядач

Деталі

1 червня було першим днем, коли влада Латвії дозволила вболівальникам бути присутніми на матчах чемпіонату. У попередні дні матчі проводилися без глядачів.

Щоб потрапити на матч люди, які придбали квитки повинні надати цифровий сертифікат, що підтверджує недавно перенесений COVID-19 або наявність щеплення від нього — такі сертифікати в Латвії почали видавати 1 червня, в день матчу. За даними ЗМІ, саме через це на матч не пустили другого вболівальника, який купив квиток: він був з Естонії, і у нього був відсутній латвійський сертифікат.

Довідка

Максимально дозволеною кількістю глядачів на цей матч було 1058 осіб. Квитки на гру коштували 110 євро — раніше багато вболівальників скаржилися, що вважають таку ціну невиправдано високою на фоні діючих антіковідних обмежень і відсутності на ЧС зірок з НХЛ.

Матч Росія — Білорусь закінчився з рахунком 6:0. Завдяки перемозі Росія зайняла перше місце в своїй групі і тепер у чвертьфіналі зіграє з Канадою.

На матчі між Латвією і Німеччиною, що проходив одночасно, були присутні близько 800 уболівальників.

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