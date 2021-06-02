Хокей: визначилися чвертьфінальні пари чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. На чемпіонаті світу з хокею завершився груповий етап, за підсумками якого визначено всі чвертьфінальні пари, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
З першого місця групи В пробилася збірна США, яка набрала 18 очок. Американці за вихід до півфіналу змагатимуться із Словаччиною, яка з 12 очками обійняла четвертий рядок групи А. З другої позиції групи В далі пройшла команда Фінляндії (17 очок), яка боротиметься із Чехією.
До вашої уваги інші пари:
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- Швейцарія – Німеччина
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- Росія – Канада.
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Доповнення
Планетарна першість з хокею розпочалася 21 травня і завершиться 6 червня. Чвертьфінальні баталії пройдуть 3-го червня в столиці Латвії.