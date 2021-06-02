Хокей: визначилися чвертьфінальні пари чемпіонату світу

Деталі

З першого місця групи В пробилася збірна США, яка набрала 18 очок. Американці за вихід до півфіналу змагатимуться із Словаччиною, яка з 12 очками обійняла четвертий рядок групи А. З другої позиції групи В далі пройшла команда Фінляндії (17 очок), яка боротиметься із Чехією.

До вашої уваги інші пари:



Швейцарія – Німеччина



Росія – Канада.



Доповнення

Планетарна першість з хокею розпочалася 21 травня і завершиться 6 червня. Чвертьфінальні баталії пройдуть 3-го червня в столиці Латвії.