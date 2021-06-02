Хоккей: определились четвертьфинальные пары чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. На чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап, по итогам которого определены все четвертьфинальные пары, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
С первого места группы В пробилась сборная США, набравшая 18 очков. Американцы за выход в полуфинал будут соревноваться со Словакией, которая с 12 очками заняла четвертую строчку группы А. Со второй позиции группы В далее прошла команда Финляндии (17 очков), будет бороться с Чехией.
Вашему вниманию другие пары:
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- Швейцария - Германия
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- Россия - Канада.
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Дополнение
Планетарная первенство по хоккею началось 21 мая и завершится 6 июня. Четвертьфинальные баталии пройдут 3 июня в столице Латвии.