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СБУ: на Черноморскую ТРК устроили кибератаку

СБУ: на Черноморскую ТРК устроили кибератаку

Киев  •  УНН

 • 9121 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Неизвестные устроили кибератаку на эфирный сервер ТРК "Черноморская". Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Так, СБУ во взаимодействии с представителями телерадиокомпании “Черноморская” устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.

“Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности установили, что кибератака была направлена на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов”, — говорится в сообщении.

Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.

СБУ локализировала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.

Сейчас работу ТРК полностью восстановлено, а ее команда совместно со специалистами Службы безопасности разрабатывает более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.

Напомним, сервер, которым пользуется украинская партия “Голос”, подвергся кибератаке.

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