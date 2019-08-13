СБУ: на Черноморскую ТРК устроили кибератаку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Неизвестные устроили кибератаку на эфирный сервер ТРК "Черноморская". Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Так, СБУ во взаимодействии с представителями телерадиокомпании “Черноморская” устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.
“Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности установили, что кибератака была направлена на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов”, — говорится в сообщении.
Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.
СБУ локализировала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.
Сейчас работу ТРК полностью восстановлено, а ее команда совместно со специалистами Службы безопасности разрабатывает более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.
Напомним, сервер, которым пользуется украинская партия “Голос”, подвергся кибератаке.