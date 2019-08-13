СБУ: на Чорноморську ТРК влаштували кібератаку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Невідомі влаштували кібератаку на ефірний сервер ТРК “Чорноморська”. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Так, СБУ у взаємодії з представниками телерадіокомпанії “Чорноморська” усунула наслідки кібератаки на ефірний сервер ТРК.
“Співробітники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки встановили, що кібератака була спрямована на блокування та виведення з ладу всіх ключових елементів управління ефіром, резервних копій та запасних інструментів”, — йдеться в повідомленні.
Зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії та вивели систему з ладу.
СБУ локалізувала кібератаку та блокувала її негативний вплив на ефірний сервер телерадіокомпанії.
Наразі роботу ТРК повністю відновлено, а її команда спільно з фахівцями Служби безпеки розробляють більш надійну систему захисту серверного обладнання від стороннього незаконного втручання.
Нагадаємо, сервер, яким користується українська партія “Голос”, зазнав кібератаки.