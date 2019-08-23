В честь Rolling Stones назвали камень на Марсе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. NASA назвала маленький камень на Марсе в честь легендарных рокеров Rolling Stones после того, как космический аппарат InSight отколол его с поверхности Марса в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Новость об этом обнародовали на концерте Rolling Stones - Rose Bowl.
"NASA подарила нам то, о чем мы всегда мечтали, наш камень на Марсе. Я не могу поверить в это", - сказал лидер группы Мик Джаггер толпе.
Камень, немного больше, чем мяч для гольфа, откололся, когда космический аппарат InSight приземлился на Марс 26 ноября в прошлом году.
Напомним, что в NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса.