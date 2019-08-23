На честь Rolling Stones назвали камінь на Марсі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. NASA назвала маленький камінь на Марсі на честь легендарних рокерів Rolling Stones після того, як космічний апарат InSight відколов його з поверхні Марса минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
Новину про це оприлюднили на концерті Rolling Stones - Rose Bowl.
"NASA подарувала нам те, про що ми завжди мріяли, наш камінь на Марсі. Я не можу повірити в це", - сказав лідер гурту Мік Джаггер натовпу.
Камінь, трохи більший ніж м'яч для гольфу, відколовся, коли космічний апарат InSight приземлився на Марс 26 листопада минулого року.
Нагадаємо, що у NASA показали знімок апарату Curiosity, зроблений з орбіти Марса.