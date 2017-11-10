На красной ветке киевского метро человек упал на рельсы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киевском метрополитене на станции метро "Дарница" человек упал на рельсы, из-за чего было приостановлено движение на красной ветке. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
"Было падение на рельсы. Мужчину подняли. Сейчас там на месте работают медики. Информацию о состоянии мужчины еще нет. Полиция выясняют причины падения", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что движение поездов восстановлено полностью в обычном режиме.
Напомним, в Киеве из-за сообщения о заминировании метро эвакуированы около 400 человек.
Также, как сообщал УНН, станцию киевского метро "Дворец спорта" открыли для пассажиров, а "Крещатик" закрыли из еще один звонок о заминировании.