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На червоній гілці київського метро людина впала на колії

На червоній гілці київського метро людина впала на колії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Київському метрополітені на станції метро "Дарниця" чоловік впав на рельси, через що був призупинений рух на червоній гілці. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

"Було падіння на колію. Чоловіка підняли. Зараз там на місці працюють медики. Інформації про стан чоловіка ще немає. Поліція з’ясовують причини падіння", - розповіли у прес-службі.

У прес-службі зазначили, що рух поїздів відновлено повністю в звичайному режимі.

Нагадаємо, у Києві через повідомлення про замінування метро евакуйовано близько 400 осіб.

Також, як повідомляв УНН, станцію київського метро "Палац спорту" відкрили для пасажирів, натомість "Хрещатик" закрили через ще один дзвінок про замінування.

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