В Черновицкой области уволили госслужащего с двойным гражданством
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Черновицкой области правоохранителями обнаружено госслужащего Сторожинецкой районной государственной администрации, который имел два паспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"В Черновицкой области правоохранителями выявлен факт получения гражданства Румынии заведующим сектором по вопросу профилактической работы службы по делам детей Сторожинецкой районной государственной администрации (должность государственной службы категории "Б", - говорится в сообщении.
В госадминистрации добавили, что установлено, что при пересечении государственной границы, государственный служащий предъявил пограничному наряду ГПС Украины паспорт гражданина Румынии для выезда за границу.
Согласно п.2 ч. 1 ст. 84 Закона Украины "О государственной службе", основанием для прекращения государственной службы является приобретение гражданства другого государства, чиновника по представлению Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области освобожден от занимаемой должности.
Напомним, в течение прошлого года российское гражданство получили более 80 тыс. граждан Украины.