В Черновицкой области уволили госслужащего с двойным гражданством

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 10962 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 35571 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118921 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121946 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124052 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122317 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154218 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117314 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141262 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Черновицкой области уволили госслужащего с двойным гражданством

В Черновицкой области уволили госслужащего с двойным гражданством

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Черновицкой области правоохранителями обнаружено госслужащего Сторожинецкой районной государственной администрации, который имел два паспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"В Черновицкой области правоохранителями выявлен факт получения гражданства Румынии заведующим сектором по вопросу профилактической работы службы по делам детей Сторожинецкой районной государственной администрации (должность государственной службы категории "Б", - говорится в сообщении.

В госадминистрации добавили, что установлено, что при пересечении государственной границы, государственный служащий предъявил пограничному наряду ГПС Украины паспорт гражданина Румынии для выезда за границу.

Согласно п.2 ч. 1 ст. 84 Закона Украины "О государственной службе", основанием для прекращения государственной службы является приобретение гражданства другого государства, чиновника по представлению Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области освобожден от занимаемой должности.

Напомним, в течение прошлого года российское гражданство получили более 80 тыс. граждан Украины.

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