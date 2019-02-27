В Чернівецькій області звільнено держслужбовця з подвійним громадянством

“У Чернівецькій області правоохоронцями виявлено факт отримання громадянства Румунії завідувачем сектором з питання профілактичної роботи служби у справах дітей Сторожинецької районної державної адміністрації (посада державної служби категорії „Б”, — йдеться у повідомленні.

У держадміністрації додали, що встановлено під час перетину державного кордону, державний службовець пред’явив прикордонному наряду ДПС України паспорт громадянина Румунії для виїзду за кордон.

Згідно з п.2 ч. 1 ст. 84 Закону України “Про державну службу”, підставою для припинення державної служби є набуття громадянства іншої держави, чиновника за поданням Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області звільнено із займаної посади.

Нагадаємо, протягом минулого року російське громадянство отримали понад 80 тис. громадян України.