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В Чернівецькій області звільнено держслужбовця з подвійним громадянством

В Чернівецькій області звільнено держслужбовця з подвійним громадянством

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Чернівецькій області правоохоронцями виявлено держслужбовця Сторожинецької районної державної адміністрації, який мав два паспорти. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

“У Чернівецькій області правоохоронцями виявлено факт отримання громадянства Румунії завідувачем сектором з питання профілактичної роботи служби у справах дітей Сторожинецької районної державної адміністрації (посада державної служби категорії „Б”, — йдеться у повідомленні.

У держадміністрації додали, що встановлено під час перетину державного кордону, державний службовець пред’явив прикордонному наряду ДПС України паспорт громадянина Румунії для виїзду за кордон.

Згідно з п.2 ч. 1 ст. 84 Закону України “Про державну службу”, підставою для припинення державної служби є набуття громадянства іншої держави, чиновника за поданням Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області звільнено із займаної посади.

Нагадаємо, протягом минулого року російське громадянство отримали понад 80 тис. громадян України.

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