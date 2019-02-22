В Черниговской области задержано на взятке начальника исполнительной службы

За содействие в приобретении арестованного имущества служащий требовал 5000 гривен. При получении неправомерного вознаграждения мужчина был задержан.



Проводится досудебное расследование по ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).



Как сообщал УНН, в Одесской области СБУ разоблачила на систематических взятках руководителя райотдела полиции.



Напомним, вчера УНН писал, что в Одессе на взятке разоблачены участкового.