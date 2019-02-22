На Одещині СБУ викрила на систематичних хабарах керівника райвідділу поліції

Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника відділу - начальник кримінальної поліції вимагав гроші від місцевих жителів за безперешкодне переправлення через державний кордон підакцизних товарів. Вартість послуг зловмисника становила сто доларів США за кожний автомобіль із нелегальним вантажем.

Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць обласного центру після отримання п’ятисот доларів США за перетин державного кордону п’ятьма автомобілями. Раніше оперативники СБУ задокументували факт отримання поліцейським неправомірної вигоди в розмірі шістсот американських доларів.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших причетних до протиправної діяльності осіб.

Заходи із викриття зловмисника проводились спільно з військовою прокуратурою та Теруправлінням ДБР, розташованим у місті Одеса.



Нагадаємо, вчора УНН писав, що в Одесі на хабарі викрито дільничного.