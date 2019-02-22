В Одесской области СБУ разоблачила на систематических взятках руководителя райотдела полиции

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника отдела - начальник криминальной полиции требовал деньги от местных жителей за беспрепятственное переправки через государственную границу подакцизных товаров. Стоимость услуг злоумышленника составляла сто долларов США за каждый автомобиль с нелегальным грузом.

Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц областного центра после получения пятисот долларов США за пересечение государственной границы пятью автомобилями. Ранее оперативники СБУ задокументировали факт получения полицейским неправомерной выгоды в размере шестьсот американских долларов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с военной прокуратурой и Теруправлением ГБР, расположенным в городе Одесса.



Напомним, вчера УНН писал, что в Одессе на взятке разоблачены участкового .