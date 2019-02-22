В Одесской области СБУ разоблачила на систематических взятках руководителя райотдела полиции

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59440 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124977 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126609 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127644 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124133 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157408 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117748 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141356 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145232 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130523 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
В Одесской области СБУ разоблачила на систематических взятках руководителя райотдела полиции

В Одесской области СБУ разоблачила на систематических взятках руководителя райотдела полиции

Киев  •  УНН

 • 7880 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды руководителя одного из структурных подразделений райотдела ГУ Нацполиции в Одесской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника отдела - начальник криминальной полиции требовал деньги от местных жителей за беспрепятственное переправки через государственную границу подакцизных товаров. Стоимость услуг злоумышленника составляла сто долларов США за каждый автомобиль с нелегальным грузом.

Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц областного центра после получения пятисот долларов США за пересечение государственной границы пятью автомобилями. Ранее оперативники СБУ задокументировали факт получения полицейским неправомерной выгоды в размере шестьсот американских долларов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с военной прокуратурой и Теруправлением ГБР, расположенным в городе Одесса.

Напомним, вчера УНН писал, что в Одессе на взятке разоблачены участкового .

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