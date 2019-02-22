На Чернігівщині затримано на хабарі начальника виконавчої служби

За сприяння у придбанні арештованого майна службовець вимагав 5 тисяч гривень. Під час одержання неправомірної винагороди чоловіка було затримано.



Проводиться досудове розслідування за ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



Як повідомляв УНН, на Одещині СБУ викрила на систематичних хабарах керівника райвідділу поліції.



Нагадаємо, вчора УНН писав, що в Одесі на хабарі викрито дільничного.