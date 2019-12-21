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В Черниговской области осудили несовершеннолетнего грабителя

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Черниговской области суд признал справедливым назначено несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.

Так, процессуальным руководством Ичнянского отдела Прилукской местной прокуратуры осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения несовершеннолетним местным жителем 11 краж имущества граждан и юридических лиц, соединенных с проникновением в помещение и жилье. Размер ущерба, причиненного уголовными преступлениями составил около 113 тысяч гривен.

"За принципиальной позиции прокурора, судом первой инстанции 30 июля 2019 года вынесен приговор, которым несовершеннолетний за содеянное приговорен к лишению свободы. При назначении наказания были учтены искреннее раскаяние в содеянном и активное способствование раскрытию уголовных преступлений, несовершеннолетний возраст обвиняемого, частичный возврат похищенного. Наказание назначено с применением положений ст. 69 (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом) УК Украины", - говорится в сообщении.

Однако, не согласившись с решением суда, обвиняемый обжаловал приговор в Черниговском апелляционном суде по основаниям несоответствия назначенного наказания степени тяжести совершенного преступления и личности обвиняемого вследствие строгости.

"По результатам апелляционного рассмотрения 12 декабря 2019 года суд, подтвердив правомерность позиции стороны обвинения, не нашел оснований для изменения приговора в части назначенного наказания. Приговор вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Украине чаще всего несовершеннолетние отбывают наказание в исправительных колониях за совершение краж.

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