На Чернігівщині засудили неповнолітнього грабіжника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Чернігівській області суд визнав справедливим призначене неповнолітньому покарання у вигляді позбавленні волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.
Так, під процесуальним керівництвом Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення неповнолітнім місцевим жителем 11 крадіжок майна громадян і юридичних осіб, поєднаних з проникненням у приміщення та житло. Розмір шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями склав близько 113 тисяч гривень.
"За принципової позиції прокурора, судом першої інстанції 30 липня 2019 року ухвалено вирок, яким неповнолітнього за вчинене засуджено до позбавлення волі. При обранні міри покарання були враховані щире каяття у скоєному та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, неповнолітній вік обвинуваченого, часткове повернення викраденого. Покарання призначено із застосуванням положень ст. 69 (Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом) КК України", - йдеться у повідомленні.
Проте, не погодившись з рішенням суду, обвинувачений оскаржив вирок до Чернігівського апеляційного суду з підстав невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості вчиненого злочину та особі обвинуваченого внаслідок суворості.
"За результатами апеляційного розгляду 12 грудня 2019 року суд, підтвердивши правомірність позиції сторони обвинувачення, не знайшов підстав для зміни вироку в частині призначеного покарання. Вирок набрав законної сили", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, в Україні найчастіше неповнолітні відбувають покарання у виправних колоніях за вчинення крадіжок.