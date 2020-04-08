В Черниговской области зафиксовно еще два случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Черниговской области зафиксувано еще 2 случая COVID-19. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook, передает УНН.
"Лабораторно подтверждено коронавирус у жителя города Носовка. Он госпитализирован в Нежинскую городскую больницу с признаками пневмонии. Пациенту оказывается необходимая помощь. Контактных лиц первой волны установлено (13 человек), проведена дезинфекция по месту жительства", - написал Прокопенко.
Также подтвержден диагноз коронавирус у еще одной жительницы села Комаровка Борзнянского района.
"На сегодня в области 9 подтвержденных случаев, из них 1 летальный", - отметил Прокопенко.
Кроме того, по его словам, сегодня есть еще 2 подозрения в Борзнянском районе - у жительницы г. Борзна и мужчины из села Оленевка.
"Для получения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование", - добавил Прокопенко.
Напомним, в Украине по состоянию на утро зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них летальные.