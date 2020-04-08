На Чернігівщині зафіксовно ще два випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Чернігівщині зафіксувано ще 2 випадка COVID-19. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook, передає УНН.
“Лабораторно підтверджено коронавірус у жителя міста Носівка. Він госпіталізований у Ніжинську міську лікарню із ознаками пневмонії. Пацієнту надається необхідна допомога. Контактних осіб першої хвилі встановлено (13 осіб), проведено дезінфекцію за місцем проживання”, — написав Прокопенко.
Також підтверджено діагноз коронавірус у ще однієї жительки села Комарівка Борзнянського району.
"На сьогодні в області 9 підтверджених випадків, з них 1 летальний", - зазначив Прокопенко.
Окрім того за його словами, сьогодні є ще 2 підозри в Борзнянському районі — у жительки м. Борзна та чоловіка із села Оленівка.
"Для отримання діагнозу матеріали направлені на ПЛР-тестування", - додав Прокопенко.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.