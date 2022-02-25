В Черниговской области военные ВСУ уничтожили почти 20 российских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинские военные уничтожили почти 20 единиц вражеских танков на менском направлении в Черниговской области. Также уничтожена колонна российской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
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"Подразделения Оперативное командование "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на менском направлении в Черниговской области. Потери живой силы уточняются. Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники", - говорится в сообщении.
Подчеркнули, что Чернигов держит оборону и уничтожает врага.
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Ранее сообщали, что в Черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отбить прорыв российских войск.