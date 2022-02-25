На Чернігівщині військові ЗСУ знищили майже 20 російських танків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українські військові знищили майже 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині. Також знищено колону російської техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
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"Підрозділи Оперативне командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині. Втрати живої сили уточнюються. Також підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки", - ідеться в повідомленні.
Наголосили, що Чернігів тримає оборону та знищує ворога.
Доповнення
Раніше повідомляли, що на Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.