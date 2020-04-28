В Черниговской области у медика обнаружили COVID-19

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Черниговской области три новых инфицированных коронавирусом - у медика, а также у двух жительниц области обнаружили COVID-19, всего в регионе 39 случаев коронавируса. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook, передает УНН.