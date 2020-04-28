В Черниговской области у медика обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Черниговской области три новых инфицированных коронавирусом - у медика, а также у двух жительниц области обнаружили COVID-19, всего в регионе 39 случаев коронавируса. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Еще у трех жителей области лабораторно подтвержден коронавирус. Это - медик из Черниговской городской больницы № 1, а также женщины с Бобровицы и Носовки. ПЦР-исследование было проведено в рамках тестирования контактных лиц", - написал Прокопенко.
По его словам, женщинам с Бобровицы и Носовки диагноз подтвержден референс-лабораторией в Киеве. Забор материалов для ПЦР-тестирования им делали в Киеве, по месту работы.
"У всех болезнь протекает бессимптомно. Все находятся на самоизоляции. Проведено эпидрасследование, установлены контактные лица первой волны, им проведут ПЦР-тестирование", - отметил Прокопенко.
Также Прокопенко отметил, что сейчас в области 39 случаев коронавируса. 6 человек выздоровели и 4 умерли.
Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401.