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На Чернігівщині у медика виявили COVID-19

На Чернігівщині у медика виявили COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Чернігівщині три нових інфікованих коронавірусом - у медика, а також у двох жительок області виявили COVID-19, загалом у регіоні 39 випадків коронавірусу. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрей Прокопенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Ще у трьох жителів області лабораторно підтверджено коронавірус Це — медик із Чернігівської міської лікарні № 1, а також жінки з Бобровиці та Носівки. ПЛР-дослідження було проведено в рамках тестування контактних осіб", - написав Прокопенко.

За його словами, жінкам із Бобровиці та Носівки діагноз підтверджено референс-лабораторією в Києві. Забір матеріалів для ПЛР-тестування їм робили у Києві, по місцю роботи.

"У всіх хвороба протікає безсимптомно. Всі перебувають на самоізоляції. Проведено епідрозслідування, встановлені контактні особи першої хвилі, їм проведуть ПЛР-тестування",- зазначив Прокопенко.

Також Прокопенко наголосив, що наразі в області 39 випадків коронавірусу. 6 людей одужали та 4 особи померли.

Нагадаємо,в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — 401.

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