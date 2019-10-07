В Черниговской области псевдоминера отправили за решетку на 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Черниговской области суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты о необходимости смягчения наказания особе, которая дважды заведомо ложно сообщала о заминировании зданий города Чернигова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"Судами первой и апелляционной инстанции достоверно установлено, что 15.12.2018 и 11.02.2019 обвиняемый, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, посягая на общественную безопасность в части предоставления информации об угрозе преступных посягательств, со своего мобильного телефона совершил 8 звонков диспетчеру спецлинии "101" государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черниговской области и анонимно сообщил заведомо ложную информацию о подготовке взрыва городских зданий. в результате под угрозу поставлена общественная безопасность и осуществлено отвлечение от выполнения своих обязанностей специальные службы и правоохранительные органы города", - говорится в сообщении.
Суд первой инстанции приговорил нарушителя к 5 годам лишения свободы.
Прокурором, при пересмотре приговора судом апелляционной инстанции, указано на его законность и обоснованность, а назначенная мера наказания - необходима и достаточна для исправления поведения обвиняемого в будущем, учитывая его предыдущие судимости в 2007, 2008 и 2012 годах, а также совершение двух новых преступлений в состоянии алкогольного опьянения.
Суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора и оставил апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, а приговор без изменений.
Напомним, минера столичного моста Метро арестовали на два месяца.