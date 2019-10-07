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На Чернігівщині псевдомінера відправили за грати на 5 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На Чернігівщині суд відхилив апеляційну скаргу сторони захисту щодо необхідності пом’якшення покарання особі, яка двічі завідомо неправдиво повідомляла про замінування будівель міста Чернігова. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.

На Чернігівщині псевдомінера відправили за грати на 5 років

"Судами першої та апеляційної інстанції достовірно встановлено, що 15.12.2018 та 11.02.2019 обвинувачений, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, посягаючи на громадську безпеку в частині надання інформації про загрозу злочинних посягань, зі свого мобільного телефону здійснив 8 дзвінків диспетчеру спецлінії "101" державної служби надзвичайних ситуацій у Чернігівській області та анонімно повідомив завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху міських будівель. В результаті під загрозу поставлена громадська безпека та здійснено відволікання від виконання своїх обов'язків спеціальні служби та правоохоронні органи міста", - йдеться в повідомленні.

Суд першої інстанції засудив порушника до 5 років позбавлення волі.

Прокурором, під час перегляду вироку судом апеляційної інстанції, вказано на його законність та обґрунтованість, а призначена міра покарання – необхідною та достатньою для виправлення поведінки обвинуваченого у майбутньому, враховуючи його попередні судимості у 2007, 2008 та 2012 роках, а також вчинення двох нових злочинів у стані алкогольного сп’яніння.

Суд апеляційної інстанції погодився з думкою прокурора та залишив апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, а вирок без змін.

Нагадаємо, мінера столичного мосту Метро арештували на два місяці.

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