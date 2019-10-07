На Чернігівщині псевдомінера відправили за грати на 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На Чернігівщині суд відхилив апеляційну скаргу сторони захисту щодо необхідності пом’якшення покарання особі, яка двічі завідомо неправдиво повідомляла про замінування будівель міста Чернігова. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.
"Судами першої та апеляційної інстанції достовірно встановлено, що 15.12.2018 та 11.02.2019 обвинувачений, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, посягаючи на громадську безпеку в частині надання інформації про загрозу злочинних посягань, зі свого мобільного телефону здійснив 8 дзвінків диспетчеру спецлінії "101" державної служби надзвичайних ситуацій у Чернігівській області та анонімно повідомив завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху міських будівель. В результаті під загрозу поставлена громадська безпека та здійснено відволікання від виконання своїх обов'язків спеціальні служби та правоохоронні органи міста", - йдеться в повідомленні.
Суд першої інстанції засудив порушника до 5 років позбавлення волі.
Прокурором, під час перегляду вироку судом апеляційної інстанції, вказано на його законність та обґрунтованість, а призначена міра покарання – необхідною та достатньою для виправлення поведінки обвинуваченого у майбутньому, враховуючи його попередні судимості у 2007, 2008 та 2012 роках, а також вчинення двох нових злочинів у стані алкогольного сп’яніння.
Суд апеляційної інстанції погодився з думкою прокурора та залишив апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, а вирок без змін.
Нагадаємо, мінера столичного мосту Метро арештували на два місяці.