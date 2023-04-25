В Черниговской области перевернулась лодка с пятью пограничниками, двое погибли. ГБР открыло дело

Детали

«24 апреля лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения по притоку реки Днепр», - говорится в сообщении.

Сообщается, что, по предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военнослужащих, указали в ГБР.

«Производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 417 УК Украины – нарушение правил кораблевождения», - информирует ГБР.

Во время проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников.

«Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в частности судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей. Сейчас в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось», - говорится в сообщении.

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