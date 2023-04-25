В Черниговской области перевернулась лодка с пятью пограничниками, двое погибли. ГБР открыло дело
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило, что расследует факт гибели двух военнослужащих одного из пограничных отрядов Черниговской области во время движения по притоку реки Днепр на лодке, передает УНН.
Детали
«24 апреля лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения по притоку реки Днепр», - говорится в сообщении.
Сообщается, что, по предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военнослужащих, указали в ГБР.
«Производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 417 УК Украины – нарушение правил кораблевождения», - информирует ГБР.
Во время проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников.
«Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в частности судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей. Сейчас в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось», - говорится в сообщении.
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