На Чернігівщині перекинувся човен з п'ятьма прикордонниками, двоє загинуло. ДБР відкрило справу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує факт загибелі двох військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області під час руху притокою річки Дніпро на човні, передає УНН.
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«24 квітня човен з прикордонним нарядом з п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що, за попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. Унаслідок пригоди загинуло двоє військовослужбовців, вказали у ДБР.
«Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України – порушення правил кораблеводіння», - інформує ДБР.
Під час проведення пошуково-рятувальних заходів виявлені тіла прикордонників.
«Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків. Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось», - йдеться в повідомленні.
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