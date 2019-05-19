В Черниговской области мужчину ограбили в гостиничном номере
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Черниговской области злоумышленники совершили ограбление в гостиничном номере. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в гостинице села Суботов Чигиринского района. Трое неустановленных мужчин в масках ворвались в гостиничный номер, где находился постоялец - мужчина 1979 года рождения. Неизвестные избили мужчину и осуществили в него несколько выстрелов из травматического оружия. После этого они забрали деньги на сумму около 15 000 гривен и ключи от автомобиля. Автомобилем злоумышленникам завладеть не удалось.
Пострадавший был госпитализирован с множественными ушибами, гематомами и сотрясением мозга. Дело расследуют по ст. 187 (Разбой) УКУ.
Напомним, в Киевской области мужчина обокрал прикованную к постели пенсионерку.
Как сообщал УНН, во Львове ограбили реабилитационный центр, который помогает раненым.