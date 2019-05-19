На Чернігівщині чоловіка пограбували у готельному номері
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Чернігівській області зловмисники здійснили пограбування у готельному номері. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася в готелі села Суботів Чигиринського району. Троє невстановлених чоловіків у масках увірвалися до готельного номера, де перебував постоялець – чоловік 1979 року народження. Невідомі побили чоловіка та здійснили в нього декілька пострілів з травматичної зброї. Після цього вони забрали гроші на суму близько 15 тисяч гривень та ключі від автомобіля. Автомобілем зловмисникам заволодіти не вдалося.
Потерпілого було госпіталізовано з множинними забоями, гематомами та струсом мозку. Справу розслідують за ст. 187 (Розбій) ККУ.
Нагадаємо, на Київщині чоловік обікрав прикуту до ліжка пенсіонерку.
Як повідомляв УНН, у Львові пограбували реабілітаційний центр, який допомагає пораненим.