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На Чернігівщині чоловіка пограбували у готельному номері

На Чернігівщині чоловіка пограбували у готельному номері

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У Чернігівській області зловмисники здійснили пограбування у готельному номері. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася в готелі села Суботів Чигиринського району. Троє невстановлених чоловіків у масках увірвалися до готельного номера, де перебував постоялець – чоловік 1979 року народження. Невідомі побили чоловіка та здійснили в нього декілька пострілів з травматичної зброї. Після цього вони забрали гроші на суму близько 15 тисяч гривень та ключі від автомобіля. Автомобілем зловмисникам заволодіти не вдалося.

Потерпілого було госпіталізовано з множинними забоями, гематомами та струсом мозку. Справу розслідують за ст. 187 (Розбій) ККУ.

Нагадаємо, на Київщині чоловік обікрав прикуту до ліжка пенсіонерку.

Як повідомляв УНН, у Львові пограбували реабілітаційний центр, який допомагає пораненим.

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