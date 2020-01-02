В Черниговской области автомобиль упал в реку, водитель погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Черниговской области водитель не справился с управлением, врезался в придорожное препятствие, перевернулся и упал в реку Остер. Водитель погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
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"В городе Нежине на улице Московской в 15:30 1 января водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением, совершил наезд на придорожное препятствие, перевернулся и упал в реку Остер. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте аварии", - говорится в сообщении.
Напомним, в Бориспольском районе Киевской области из водоема извлекли автомобиль, в котором было тело мужчины.