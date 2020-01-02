На Чернігівщині автомобіль впав у річку, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Чернігівщині водій не впорався з керуванням, врізався в придорожню перешкоду, перекинувся та впав у річку Остер. Водій загинув на місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
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"У місті Ніжині по вулиці Московській о 15:30 1 січня водій автомобіля Chevrolet Lacetti не впорався з керуванням, здійснив наїзд на придорожню перешкоду, перекинувся та впав у річку Остер. Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці аварії", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області з водойми дістали автомобіль, у якому було тіло чоловіка.