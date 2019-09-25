Чоловік потонув разом з автомобілем на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Бориспільському районі Київської області з водойми дістали автомобіль, у якому було тіло чоловіка. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Неподалік села Старе Бориспільського району чоловік потонув разом із автомобілем. До поліції зателефонував його товариш, з яким вони разом відпочивали та повідомив, що авто пішло під воду і звідти ніхто не виплив.
На місце події прибула слідчо-оперативна група та працівники ДСНС. За допомогою спеціальної техніки витягли із води автомобіль, у якому знайшли вже мертвого чоловіка. Ним виявився 41-річний місцевий житель.
У ході слідчих дій поліцейські відтворили усі деталі трагічного інциденту. За їхніми даними, два родичі поїхали на риболовлю. Після того випили алкоголь та лягли спати. Один заснув біля багаття, а інший — у машині. Від шуму уночі чоловік прокинувся на березі та побачив, як автівка тоне у воді. Свого родича він не знайшов.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство - ред.) з приміткою "нещасний випадок". Тіло загиблого направлено на експертизу для встановлення причини смерті. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, співробітники поліції на Вінничині врятували нетверезого водія, який не впорався з керування автомобіля, з'їхав у річку і почав тонути.