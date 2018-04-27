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П'яний водій після зауваження поліції сів за кермо і "злетів" у річку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Співробітники поліції на Вінничині врятували нетверезого водія, який не впорався з керування автомобіля, з'їхав у річку і почав тонути. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.

П'яний водій після зауваження поліції сів за кермо і "злетів" у річку

Як зазначається, 27 квітня близько 2:30 у місті Липовець Вінницької області під час несення служби екіпаж групи реагування патрульної поліції помітив автомобіль ВАЗ 2108, водій якої, 27-річний місцевий житель, перевищив швидкість. Незадовго до цього поліцейські бачили, як водій автомобіля на автозаправці розпивав спиртні напої, і зробили йому зауваження. Чоловік запевнив, що за кермо сідати не збирається, додому поїде на таксі, а машину залишить до ранку на заправці.

Однак насправді після вживання алкоголю п'яний чоловік сів за кермо. На вимогу поліції зупинитись, водій додав газу та почав тікати. В результаті, не впоравшись з керуванням, правопорушник злетів з дороги у річку.

Поліцейські викликали рятувальників, швидку допомогу та, аби не гаяти часу, стрибнули у воду рятувати водія. Тільки поліцейські витягнули з води 27-річного правопорушника, його автомобіль потонув. Застосувавши спецтехніку, ранком рятувальники дістали з річки автомобіль.

Під час медичного обстеження встановлено, що вміст алкоголю у крові водія-порушника в дев’ять разів перевищив допустиму норму - 1,83 проміле алкоголю.

За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності згідно ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, вантажівка провалила міст на Миколаївщині.

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