Пьяный водитель после замечания полиции сел за руль и "слетел" в реку

Как отмечается, 27 апреля около 2:30 в городе Липовец Винницкой области во время несения службы экипаж группы реагирования патрульной полиции заметил автомобиль ВАЗ 2108, водитель которой, 27-летний местный житель, превысил скорость. Незадолго до этого полицейские видели, как водитель автомобиля на автозаправке распивал спиртные напитки, и сделали ему замечание. Мужчина заверил, что за руль садиться не собирается, домой поедет на такси, а машину оставит до утра на заправке.

Однако на самом деле после употребления алкоголя пьяный мужчина сел за руль. По требованию полиции остановиться, водитель прибавил газу и начал убегать. В результате, не справившись с управлением, правонарушитель слетел с дороги в реку.

Полицейские вызвали спасателей, скорую помощь и, чтобы не терять времени, прыгнули в воду спасать водителя. Только полицейские вытащили из воды 27-летнего правонарушителя, его автомобиль утонул. Применив спецтехнику, утром спасатели достали из реки автомобиль.

Во время медицинского обследования установлено, что содержание алкоголя в крови водителя-нарушителя в девять раз превысил допустимую норму - 1,83 промилле алкоголя.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мужчина привлечен к административной ответственности согласно ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, грузовик провалил мост в Николаевской области.