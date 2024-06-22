В Черкасской области задержан мужчина, совершивший насильственные действия в отношении 10-летней девочки, приведшие к ее смерти. Подозреваемый пытался спрятать тело. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

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Правоохранители задержали подозреваемого в ужасном преступлении, совершенном в отношении 10-летней девочки в городе Шпола Звенигородского района. Злоумышленник, совершивший насильственные действия, приведшие к смерти ребенка, сейчас задержан. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Трагедия произошла 21 июня, когда в полицию обратилась жительница города Шпола с сообщением об исчезновении своей дочери. Женщина рассказала, что ее 10-летний ребенок пошел в местный магазин и долгое время не возвращался домой.

Для поисков малолетней привлекли территориальное подразделение Звенигородского райотдела полиции, а также силы ГУНП в Черкасской области. Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что к девочке, которая возвращалась из магазина домой, подошел незнакомый мужчина. Он предложил ей пойти вместе в местный Дом культуры.

В помещении, где никого не было, злоумышленник совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате чего он умер. Чтобы скрыть свое преступление, мужчина пытался спрятать тело убитого ребенка.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей подозреваемый был быстро задержан. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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