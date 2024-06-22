На Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки
Київ • УНН
У місті Шпола на Черкащині затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки. Підозрюваний заманив дитину до будинку культури, де вчинив насильницькі дії, що призвели до її смерті. Йому загрожує довічне ув'язнення.
На Черкащині затримано чоловіка, який вчинив насильницькі дії щодо 10-річної дівчинки, що призвели до її смерті. Підозрюваний намагався сховати тіло. Йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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Правоохоронці затримали підозрюваного у жахливому злочині, вчиненому стосовно 10-річної дівчинки в місті Шпола Звенигородського району. Зловмисник, який скоїв насильницькі дії, що призвели до смерті дитини, наразі затриманий. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Трагедія сталася 21 червня, коли до поліції звернулася мешканка міста Шпола із повідомленням про зникнення своєї доньки. Жінка розповіла, що її 10-річна дитина пішла до місцевого магазину та довгий час не поверталася додому.
Для пошуків малолітньої залучили територіальний підрозділ Звенигородського райвідділу поліції, а також сили ГУНП в Черкаській області. Оперативникам карного розшуку вдалося встановити, що до дівчинки, яка поверталася з магазину додому, підійшов незнайомий чоловік. Він запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури.
У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії стосовно дитини, внаслідок чого вона померла. Щоб приховати свій злочин, чоловік намагався сховати тіло вбитої дитини.
Завдяки оперативним діям правоохоронців підозрюваного було швидко затримано. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
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