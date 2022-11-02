В Черкасской области вражеский дрон попал в объект инфраструктуры - глава ОВА

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"Всю ночь враг терроризировал одну из громад Черкасского района. Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. И это самое главное", - написал Табурец.

Дополнение

Над Украиной ночью сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Shahed-136".