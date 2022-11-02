В Черкасской области вражеский дрон попал в объект инфраструктуры - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" попал в объект инфраструктуры в одной из громад Черкасской области, обошлось без пострадавших, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в среду, 2 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Всю ночь враг терроризировал одну из громад Черкасского района. Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. И это самое главное", - написал Табурец.
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Над Украиной ночью сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Shahed-136".