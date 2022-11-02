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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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09:22 • 7014 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Черкащині ворожий дрон поцілив в об'єкт інфраструктури - голова ОВА

На Черкащині ворожий дрон поцілив в об'єкт інфраструктури - голова ОВА

Київ • УНН

 • 295050 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" влучив в об’єкт інфраструктури в одній з громад Черкащини, обійшлося без постраждалих, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у середу, 2 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Усю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два "шахіди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури. На щастя, люди не постраждали. І це найголовніше", - написав Табурець.

Доповнення

Над Україною вночі збили 12 із 13 дронів-камікадзе "Shahed-136".

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