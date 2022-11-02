На Черкащині ворожий дрон поцілив в об'єкт інфраструктури - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" влучив в об’єкт інфраструктури в одній з громад Черкащини, обійшлося без постраждалих, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у середу, 2 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Усю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два "шахіди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури. На щастя, люди не постраждали. І це найголовніше", - написав Табурець.
Доповнення
Над Україною вночі збили 12 із 13 дронів-камікадзе "Shahed-136".