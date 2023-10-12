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В Черкасской области ночью уничтожен один "шахед", второй попал в открытую местность - ОВА

Киев • УНН

 • 292393 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска в ночь на 12 октября атаковали Черкасскую область, уничтожен один ударный дрон, второй «шахед» попал в открытую местность, возник пожар. Об этом сообщил в четверг председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Цитата

«Прошлой ночью Черкасская область снова была под вражеским прицелом. Наши защитники успешно минусовали ударный дрон противника в небе над областью. Другой "шахед" попал в открытую местность. Пожар из-за возгорания сухой растительности ликвидирован», - сообщил глава ОВА в Telegram.

Дополнение

В то же время накануне в Золотоноше обнаружили опасные находки времен Второй мировой войны. Пиротехники изъяли 200 артиллерийских снарядов. Как отметил Табурец, сегодня продолжат обследование территории.

Добавим

В ночь на 6 октября в небе над Черкасской областью бло уничтожено 7 ударных дронов типа Shahed, обошлось без значительных разрушений инфраструктуры.

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