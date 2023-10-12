На Черкащині вночі знищено один "шахед", другий влучив у відкриту місцевість - ОВА

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«Минулої ночі Черкащина знову була під ворожим прицілом. Наші оборонці успішно мінуснули ударний дрон противника в небі над областю. Інший "шахед" поцілив у відкриту місцевість. Пожежу через загорання сухої рослинності ліквідовано», - повідомив голова ОВА у Telegram.

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Водночас напередодні в Золотоноші виявили небезпечні знахідки часів Другої світової війни. Піротехніки вилучили 200 артилерійських снарядів. Як зазначив Табурець, сьогодні продовжать обстеження території.

Додамо

У ніч на 6 жовтня у небі над Черкаською областю бло знищено 7 ударних дронів типу Shahed, минулось без значних руйнацій інфраструктури.