На Черкащині вночі знищено 7 "шахедів", минулося без значних руйнацій інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 6 жовтня атакували Черкаську область, знищено 7 ударних дронів типу Shahed, минулось без значних руйнацій інфраструктури. Про це повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
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"Тривожна ніч для Черкащини. Ворог знову цілив по області. Однак наші оборонці дали гідну відсіч. За попередньою інформацією, в небі над Черкаським районом знищено 7 "шахедів" противника. Минулось без потерпілих і значних руйнацій інфраструктури", - написав Табурець у Telegram.
Нагадаємо
У небі над Україною вночі знищили 25 з 33 ворожих "шахедів".