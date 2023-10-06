На Черкащині вночі знищено 7 "шахедів", минулося без значних руйнацій інфраструктури - ОВА

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"Тривожна ніч для Черкащини. Ворог знову цілив по області. Однак наші оборонці дали гідну відсіч. За попередньою інформацією, в небі над Черкаським районом знищено 7 "шахедів" противника. Минулось без потерпілих і значних руйнацій інфраструктури", - написав Табурець у Telegram.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі знищили 25 з 33 ворожих "шахедів".