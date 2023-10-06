В Черкасской области ночью уничтожено 7 "шахедов", обошлось без значительных разрушений инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Российские войска в ночь на 6 октября атаковали Черкасскую область, уничтожено 7 ударных дронов типа Shahed, обошлось без значительных разрушений инфраструктуры. Об этом сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
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"Тревожная ночь для Черкасской области. Враг снова целил по области. Однако наши защитники дали достойный отпор. По предварительной информации, в небе над Черкасским районом уничтожено 7 "шахедов" противника. Обошлось без пострадавших и значительных разрушений инфраструктуры", - написал Табурец в Telegram.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили 25 из 33 вражеских "шахедов".