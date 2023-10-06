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У небі над Україною вночі знищили 25 з 33 ворожих "шахедів"

У небі над Україною вночі знищили 25 з 33 ворожих "шахедів"

Київ • УНН

 • 389784 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Сили оборони у ніч на 6 жовтня знищили у небі над Україною 25 з 33 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Як і минулої доби, у ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували із мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА типу «Shahed».

"Зафіксовано пуски 33 «шахедів», які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 «Shahed-131/136», зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", - повідомили у ПС ЗСУ.

До відбиття повітряної атаки, як вказано, залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів по ворогу.

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