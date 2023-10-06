У небі над Україною вночі знищили 25 з 33 ворожих "шахедів"

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Як і минулої доби, у ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували із мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА типу «Shahed».

"Зафіксовано пуски 33 «шахедів», які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 «Shahed-131/136», зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", - повідомили у ПС ЗСУ.

До відбиття повітряної атаки, як вказано, залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

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Авіація Сил оборони завдала 19 ударів по ворогу.